A provocat Instagramul cu o noua poza nud! Cine e top-modelul spaniol care produce echipament sportiv FOTO

Cu o armata de 1,4 milioane de urmaritori, Jessica Goicoechea este considerat cel mai sexy fotomodel spaniol de pe Instagram sau cel putin asa sustin cei de la Marca Pozele postate sunt "fara perdea" si dau mari batai de cap echipei de la Instagram care are misiunea de a bloca imaginile considerate vulgare.Jessica Goicoechea a deschis si o firma de haine, caracterizand echipamentul de mers la sala drept unul indraznet si provocator. Produsele ei, comercializate sub brandul GOI, sunt puternic impinse de la spate de pozele postate pe Instagram de Jessica.Nascuta la Barcelona , Jessica Goicoechea a avut o relatie cu modelul River Viiperi, insa cei doi s-au despartit din cauza abuzurilor fizice la care era supusa top-modelul nascut in Barcelona.