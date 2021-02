Stafeta flacarii olimpice va avea loc fara "strigate". Conditiile stricte impuse de organizatorii JO 2020

Stafeta tortei olimpice a fost anulata cu cateva zile inaintea lansarii de anul trecut, cand Japonia si responsabilii olimpici au luat decizia fara precedent de a amana cu un an Jocurile de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus.In ciuda ingrijorarilor persistente pentru Jocuri in aceasta vara, organizatorii afirma ca evenimentul ar putea avea loc si ca stafeta flacarii va fi lansata conform programului stabilit, pe 25 martie. Totodata, "situatia privind infectarile variaza de la o regiune la alta, iar noi va trebui sa tinem cont, si va fi foarte important sa avem o supraveghere atenta", a declarat presedintele Comitetului de organizare Tokyo-2020, Seiko Hashimoto."Vrem sa avem intelegerea oamenilor din fiecare regiune si sa conectam intreaga tara sub conceptul stafetei flacarii 'Speranta ne lumineaza calea'", a mai spus fosta sportiva Seiko Hashimoto, numita recent in functie in locul lui Yoshiro Mori, care a demisionat in urma scandalului generat de afirmatiile sale sexiste.Stafeta isi va incepe periplul la Fukushima, pentru a sublinia rolul Tokyo-2020 in organizarea "Jocurilor Olimpice ale reconstructiei", in semn de omagiu pentru eforturile de refacere a zonei dupa zece ani de la seismul, tsunamiul si catastrofa nucleara din 2011, din nord-estul Japoniei.Dar stafeta va fi un eveniment mult mai sobru decat de obicei. Spectatorii vor fi autorizati sa asiste la trecerea flacarii, dar vor fi obligati sa poarte masca, sa evite multimile si sa asiste doar pe anumite segmente ale stafetei, aproape de locurile de domiciliu."Ei vor putea sustine acest eveniment prin aplauze sau folosind diverse materiale, dar nu vor avea voie sa strige sau sa aclame, respectand in acelasi timp distantarea sociala", a adaugat Seiko Hashimoto.Prezenta pe anumite portiuni de traseu se va face doar pe baza de rezervare, iar informatiile privind purtatorii tortei olimpice nu vor fi comunicate decat in ultimul minut, se mai arata in directive."Noi nu vrem sa descurajam oamenii, dar vrem sa se evite zonele aglomerate", a declarat Teruhiko Okada, directorul executiv al biroului flacarii olimpice.Purtatorii flacarii vor putea insa alerga fara masca, dar cu conditia de a pastra o distanta suficienta fata de altii. Participantii la stafeta si personalul implicat vor fi obligati sa aiba un dosar medical curat in cele doua saptamani care preced participarea lor si vor fi indemnati sa evite activitatile de risc, in special sa ia masa la restaurant sau sa mearga in locuri aglomerate.Organizatorii mai precizeaza ca stafeta nu va fi oprita automat daca un participant este depistat pozitiv. "Politica de baza" va fi de a continua, cu exceptia unei infectari in masa.Aproximativ 300 de alergatori straini trebuiau sa participe la stafeta de anul trecut, dar organizatorii au declarat ca va fi "foarte dificil" sa vina anul acesta, intrucat frontierele Japoniei sunt inchise pentru majoritatea strainilor in contextul masurilor sanitare.Stafeta urmeaza sa treaca prin 47 de departamente din Japonia, dar unele s-au opus. Tatsuya Maruyama, guvernatorul departamentului mai putin aglomerat din Shimane (vestul Japoniei), a avertizat ca ar putea anula evenimentul daca situatia coronavirusului nu se amelioreaza.Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate in perioada 23 iulie-8 august.Citeste si: