Joe Biden, sanse mari sa devina presedintele SUA. Cu cine a votat Ghita Muresan

Conform presei americane, democratul va fi castigator in Pennsylvania, Georgia, Nevada si Arizona, state care i-ar aduce un scor covarsitor in rezultatul final.Biden a fost si pe placul romanilor din SUA, care l-au votat fara retinere."Eu am votat, da. E normal sa se faca schimbari. Parerea mea este ca fiecare schimbare este binevenita, o sa fie bine pentru tara. Eu sper sa fie schimbare. Democratii se bucura de victorie, iar republicanii inca mai au o speranta.Washington DC este un oras democrat, este foarte democrat. Au votat si baietii mei. E foarte important sa ai drept de vot"", a spus Ghita Muresan pentru Antena Sport.Fostul baschetbalist este stabilit din 1995 in SUA, unde a jucat NBA