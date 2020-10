Celebrul luptator John Cena s-a insurat in secret. Cine e sotia sportivului american si cu ce se ocupa

Aflat intr-o relatie de aproape doi ani cu canadianca Shay Shariatzadeh (31 de ani), John Cena a decis sa faca pasul cel mare si sa formeze o familie cu partenera sa. Este al doilea mariaj al cunoscutului luptator, dar si actor, John trecand in 2012 prin divortul de Elizabeth Huberdeau, dupa o casnicie care a durat 3 ani.Vestea nuntii i-a luat prin suprindere pe admiratorii sportivului, cu atat mai mult cu cat s-a aflat abia la cateva zile dupa ce John si Shay si-au unit in mod oficial destinele, intr-un cadru privat, in Florida.Despre proaspata sotie a lui John Cena nu se stiu foarte multe lucruri, ea preferand sa stea departe de mediatizarea oferita in primul rand de retelele de socializare. Canadianca la origini, din Vancouver, Shay Shariatzadeh si-a construit o cariera in domeniul tehnic, fiind licentiata in electronica si inginer de profesie, in prezent la o companie de software.