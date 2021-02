Tragedie in gimnastica. Un fost antrenor american s-a sinucis. Fusese acuzat de agresiuni sexuale si trafic de persoane

Geddert a fost pus sub acuzare, intre altele, pentru trafic de fiinte umane si munca fortata, agresiuni sexuale si pentru ca a mintit autoritatile."Biroul meu a fost notificat ca trupul neinsufletit al lui John Geddert a fost gasit dupa-amiaza tarziu, dupa ce barbatul s-a sinucis. Este finalul tragic al unei povesti tragice pentru toti cei implicati", a precizat intr-un comunicat procurorul general din Michigan, Dana Nessel. Geddert a fost antrenorul echipei feminine a SUA care a castigat aurul olimpic in 2012 si fostul proprietar al Twistars Gymnastics Club pentru sportivi de elita, unde Nassar trata gimnastele.Cele doua acuzatii de agresiune sexuala sunt legate de fapte din 2012.Potrivit procurorilor, Geddert si-a folosit reputatia de antrenor al echipei olimpice si le-a promis parintilor ca isi poate transforma elevele in sportive de nivel mondial. Sub pretextul antrenamentelor, Geddert a expus multe tinere unui mediu de abuzuri in forma continuata, in care a si neglijat sfaturile medicilor, cu exceptia celor ale lui Nassar.Geddert a fost suspendat de USA Gymnastics in ianuarie 2018.Larry Nassar, fostul medic al echipei americane de gimnastica, a fost condamnat in 2018 la inchisoare pe viata pentru ca a agresat sexual cel putin 265 de victime, majoritatea gimnaste.Citeste si: