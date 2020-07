Juventus, invinsa de Cagliari, in Serie A

Golurile victoriei echipei antrenate de Walter Zenga au fost marcate de Gagliano '8 si de fiul lui Diego Simeone, Giovanni Simeone, in minutul 45+2.Aceasta a fost a sasea infrangere a formatiei Juventus in actuala editie a campionatului.Tot miercuri, Fiorentina a invins, acasa pe Bologna, scor 4-0, iar AS Roma a trecut, cu 3-2, in deplasare, de Torino.Juventus conduce in clasament, cu 83 de puncte, fiind urmata de Inter Milano , cu 79 de puncte, Atalanta si Lazio, cu cate 78 de puncte, AS Roma, 67 de puncte, si de AC Milan , cu 63 de puncte Sampdoria ocupa locul 15, cu 41 de puncte.