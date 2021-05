Ce cauta la Bucuresti marele campion de sah Garry Kasparov

"Impreuna cu Garry Kasparov, vrem sa incurajam tanara generatie sa descopere sahul ca sport al mintii si ca instrument de educare si auto-educare pentru a face fata celor mai dificile momente cu care tinerii se pot confrunta in viata lor. Ne dorim sa inspiram tinerii sa caute modele de succes, care ii pot ajuta sa faca alegerile corecte in viata", a declarat Augusta Dragic, Presedinta Fundatiei Superbet, co-organizatoarea ceremoniei de deschidere si a turneului.Ceremonia de deschidere va avea loc pe 4 iunie, incepand cu ora 13.00, la Face Convention (Piata Presei Libere, 3-5, Bucuresti), si va consta intr-o conferinta de presa, urmata de prima mutare, facuta de Garry Kasparov impreuna cu un invitat special, tragerea la sorti a jucatorilor si o serie de evenimente cu invitatii, cu participarea celor 10 jucatori de sah inscrisi in turneu si a marelui maestru international Kasparov.Competitia de sah care se va desfasura la Bucuresti intre 5-14 iunie este prima din cele cinci etape din circuitul mondial fondat de Garry Kasparov, Grand Chess Tourâ„¢ 2021. Organizatori sunt Federatia Romana de Sah, Fundatia Superbet si Grand Chess Tour (GCT). Vor participa 10 sahisti recunoscuti la nivel international, printre care si cel mai bun sahist al Romaniei, care a fost confirmat de (GCT) ca wildcard. Sahistii inscrisi sunt: Fabiano Caruana; Levon Aronian; Anish Giri; Alexander Grischuk; Wesley So; Shakhriyar Mamedyarov; Teimour Radjabov; Maxime Vachier-Lagrave; Richard Rapport, Constantin Lupulescu.Concursul va fi de sah clasic, spre deosebire de editia din 2019 gazduita de Romania, care a fost de sah rapid si blitz. Sahistii vor juca in sistem turneu, adica fiecare cu fiecare, iar castigatorul va fi decis in urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la Bucuresti se ridica la 350.000 Euro.