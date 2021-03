VIDEO "Katiusa", cantecul patriotic cu care Rusia vrea sa defileze la Olimpiada. Care a fost raspunsul primit

Sportivii sai vor putea participa totusi la competitii, sub drapel neutru, daca nu au avut nicio legatura cu dopajul in trecut.In decizia sa, TAS a precizat totodata ca "imnul national al Rusiei (sau orice imn legat de Rusia) nu va fi redat sau cantat oficial".Cu toate acestea, autoritatile sportive ruse sperau ca in locul imnului national sa rasune "Katiusa" si au facut o solicitare in acest sens.Luni, TAS a risipit insa aceste sperante ale rusilor, subliniind ca "prin orice imn legat de Rusia se intelege orice cantec asociat sau care are legatura cu Rusia, ceea ce include si Katiusa", dupa cum a indicat pentru AFP un purtator de cuvant al instantei cu sediul la Lausanne.Compus in 1938, in timpul Uniunii Sovietice, "Katiusa" a devenit un adevarat simbol, fiind reluat in mod regulat la comemorarile victoriei impotriva Germaniei naziste.Versurile sale evoca rugaciunea unei tinere femei, Katiusa, care se adreseaza de pe malul unui rau iubitului ei, plecat sa-si apere "tara natala".In timpul celui de-al Doilea Razboi mondial, un camion lansator de rachete sovietic a primit numele "Katiusa", dupa melodia respectiva.Citeste si: