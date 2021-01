Cel mai bun jucator de badminton din lume, Kento Momota, testat pozitiv la COVID-19

Momota, 26 ani, se pregatea sa revina in competitiile internationale la aproape un an dupa ce a suferit un accident rutier, soldat cu rani serioase.''Momota s-a reunit cu restul echipei nationale ... la centrul de antrenamente de la Kita, Tokyo, pe 2 ianuarie. Federatia japoneza de Badminton ( NBA ) i-a retras ulterior pe toti jucatorii sai de la simplu si dublu de la Yonex Thailand Open (12-17 ianuarie) si Toyota Thailand Open (19-24 ianuarie)'', se arata in comunicatul federatiei nipone.Citeste si: Lovitura de teatru. Prima reactie a Madalinei Ghenea despre relatia cu fotbalistul Nicolo Zaniolo: "Nu e adevarat"