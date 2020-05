Klaus Iohannis, anunt de ultima ora despre reluarea competitiilor sportive

Ziare.

Masura e valabila pentru sporturile de echipa care se practica in aer liber, nu si pentru sporturile de contact.Presedintele a precizat si ca accesul spectatorilor va fi interzis."Competitiile sportive, avem si aici o veste buna: se vor putea relua competitiile sportive din 1 iunie, dar pentru sproturile care se practica afara, in aer liber si mai putin sporturile de contact. Fara spectatori", a spus Klaus Iohannis in cadrul unei declaratii de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.Vezi: Iohannis: De la 1 iunie se redeschid terasele si plajele. Nu va mai fi nevoie de declaratie pentru iesirea din localitate Competitiile sportive din Romania au fost suspendate la inceputul lunii martie, dupa declasarea pandemiei de coronavirus.I.G.