Un dublu campion olimpic a luptat pentru Donald Trump in asaltul de la Capitoliu. Poza care il da de gol

Keller, in varsta de 38 de ani, este acuzat ca a obstructionat activitatea fortelor de ordine, a patruns cu buna stiinta si a ramas in zone restrictionate, a intrat facand uz de violenta si a avut un comportament neadecvat.Klete Keller apare in imagini cu cei care au patruns in Capitoliu si au impins politistii care incercau sa elibereze zona.Keller are in palmares aurul olimpic la stafeta 4x200 m liber, in 2004 si in 2008. El a obtinut si bronzul olimpic in 2000 si in 2004 la 400 metri liber si argintul olimpic in 2000, la stafeta 4X200 metri liber.