Raport final: Cine a fost de vina pentru moartea lui Kobe Bryant

Conform acestuia, vina i-a apartinut pilotului elicopterului, care a continuat zborul desi conditiile atmosferice nu impuneau asta. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi comis o greseala importanta zburand prin ceata si norii grosi, ceea ce l-a facut sa se dezorienteze, chiar inainte ca aeronava sa se prabuseasca."Consiliul national pentru siguranta transporturilor stabileste ca cauza probabila a acestui accident a fost decizia pilotului de a continua zborul in conditii meteorologice neadecvate, ceea ce a dus la dezorientarea spatiala a pilotului si la pierderea controlului. Contributia la accident a fost presiunea probabil auto-indusa a pilotului si tendinta de continuare a planului pilot, care a afectat in mod negativ procesul sau de luare a deciziilor", se arata in raport.