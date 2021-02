A calcat pe urmele mamei. Fiica cea mare a regretatului Kobe Bryant a semnat primul contract ca fotomodel

La 26 ianuarie 2020, regretatul Kobe si-a pierdut viata impreuna cu Gianna (13 ani), una dintre cele patru fiice ale sale si singura care ii mostenise pana la acea data talentul de sportiv. Astfel, Kobe le-a lasat in urma pe vaduva Vanessa si pe celelalte trei fiice, Natalia (18 ani), Bianka (4 ani) si Capri (1 an).Fara Kobe si Gianna, familia Bryant a mers mai departe, iar cea mai fericita veste din ultimul an a fost adusa de Natalia, adolescenta care a fost recrutata de agentia de modelling IMG. Fiica cea mare a lui Kobe a facut marele anunt pe Instagram si are toate sansele sa devina o vedeta in domeniu, de vreme ce si mama sa, Vanessa, a fost la randul ei un fotomodel de succes."Mereu am fost interesata de moda, inca de cand eram mic copil, dar stiu ca mai am multe de invatat", a fost prima declaratie a Nataliei in noua sa postura.Citeste si: