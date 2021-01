Mesajul sfasietor trimis de Vanessa Bryant la 1 an de la disparitia lui Kobe si a fiicei Gianna

Astfel, pe contul sau de Instagram, Vanessa (38 de ani) a distribuit o scrisoare redactata de Aubrey, una dintre cele mai bune prietene ale fiicei sale Gianna, cea care la numai 13 ani si-a pierdut si ea viata alaturi de tatal Kobe in dramaticul accident de elicopter "Gigi a mea este incredibila si apreciez cu adevarat scrisoarea ta. Te iubeste atat de mult. Mi-e dor de fetita mea si de Kob-Kob. Nu voi intelege niciodata de ce si cum s-ar fi putut intampla aceasta tragedie unor fiinte umane atat de frumoase, de dragute si de uimitoare. Inca nu pare real. Kob, am facut lucrurile asa cum trebuie. Gigi, inca o faci mandra pe mami. Te iubesc!", a mentionat Vanessa.In afara de Gianna, decedata alaturi de Kobe, Vanessa mai are trei fete cu fostul mare sportiv, Natalia (18 ani), Bianka (4 ani) si Capri (1 an)Citeste si: Marius Sumudica s-a pus bine cu presedintele Erdogan: "Sper sa conduca tara pana la sfarsitul vietii"