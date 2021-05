Sotia lui Kobe Bryant, mesaj lacrimogen: "Felicitari, iubitule!" Ceremonia speciala la care Vanessa l-a omagiat pe legendarul baschetbalist

"Mi-as dori ca sotul meu sa fie aici pentru a accepta acest premiu incredibil. El si Gigi meritau sa fie aici pentru a asista la acest lucru. Gigi ar fi fost atat de mandra sa-si vada tatal inscris in Hall of Fame-ul baschetului. Nu va mai exista niciodata cineva precum Kobe. Kobe era unic. Era special, era umil in afara terenului, dar era cu adevarat o celebritate", a declarat sotia lui Bryant, Vanessa, la ceremonie, avand alaturi o alta legenda a baschetului, Michael Jordan."Felicitari, iubitule! Toata munca ta si toate sacrificiile au dat roade. Ai reusit! Acum esti in Hall of Fame. Esti un adevarat campion. Nu esti doar un MVP, esti un "mare" din toate timpurile. Sunt atat de mandru de tine. Te iubesc pentru totdeauna", a mai spus ea.Printre cei noua fosti jucatori inclusi sambata s-au numarat fostul atacant al Minnesota Timberwolves si Boston Celtics, Kevin Garnett si fostul atacant al San Antonio Spurs Tim Duncan, care a rememorat ca a jucat impotriva colegilor sai de Hall of Fame, Garnett si Bryant."Esti cel mai bun cand te confrunti cu cei mai buni. Vreau sa-i multumesc regretatului, marelui Kobe Bryant, lui KG. Baieti, voi ati scos din mine tot ce este mai bun si asta mi-a adus tot ce este mai bine pentru mine. Va multumesc, baieti!", a spus Duncan. Fostul baschetbalist Kobe Bryant, fiica lui de 13 ani, Gianna, si alte sapte persoane au incetat din viata, la 26 ianuarie 2020 , dupa ce elicopterul Sikorsky S-76B in care se aflau s-a prabusit langa Calabasas, o localitate aflata la 50 de kilometri nord-vest de Los Angeles.Kobe Bryant a castigat cinci titluri de campion NBA cu Los Angeles Lakers, a cucerit doua medalii de aur la Jocurile Olimpice cu echipa SUA, a fost desemnat cel mai bun jucator din NBA in 2008, cel mai bun baschetbalist al finalelor din 2009 si 2010, a fost selectiont de 17 ori pentru All Star Game si a fost desemnat de patru ori cel mai bun jucator din meciul vedetelor.Datorita talentului sau, Bryant a intrat in NBA din liceu. El a debutat in 1996, la varsta de 18 ani, doua luni si 11 zile, fiind cel mai tanar debutant din istoria NBA la acea data.Kobe Bryant s-a retras din activitate in 2016, dupa 20 de ani petrecuti ca jucator al echipei Los Angeles Lakers.