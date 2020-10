LA Dodgers a castigat titlul in baseballul american pentru prima data dupa 32 de ani

Precedenta astfel de performanta a echipei din Los Angeles dateaza din 1988. Dodgers a mai castigat trofeul in 1955, 1959, 1963, 1965 si 1981. In 2017 si in 2018, Los Angeles Dodgers a jucat finala, dar a pierdut.World Series din acest an, finala MLB, s-a disputat intre Los Angeles Dodgers si Tampa Bay Rays, in sistemul cel mai bun din sapte meciuri, in perioada 20-26 octombrie, la Arlington, Texas. Finala s-a incheiat cu meciul sase, Dodgers castigand seria cu scorul general de 4-2.