LA Lakers, campioana in NBA la 9 luni dupa moartea lui Kobe Bryant si a fiicei sale Gianna. Vaduva Vanessa, mesaj emotionant

La zece ani dupa ultimul titlu al californienilor, obtinut cu regretatul Kobe Bryant in echipa, Lakers revine in varful ligii si isi trece in palmares al 17-lea sau titlu de campioana, conform agerpres.ro.Titlul este dedicat de Lakers legendarului Kobe Bryant, care a decedat pe 26 ianuarie, intr-un accident de elicopter, alaturi de fiica sa Gianna (13 ani) si alte sapte persoane.''Am trait o tragedie sfasietoare prin pierderea iubitilor nostri Kobe si Gianna. Acest trofeu ne aminteste ca daca suntem uniti si credem unii in altii, lucruri incredibile se pot produce'', a declarat proprietara francizei din Los Angeles, Jeanie Buss.De asemenea, Vanessa Bryant, vaduva celebrului baschetbalist, a tinut sa transmita un mesaj pe retelele de socializare: "As fi vrut ca Kobe si Gianna sa fie aici pentru a vedea asta".