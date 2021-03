Scandalos. Cine e sportiva data in judecata pentru ca a ramas insarcinata. I-a fost taiat si salariul pe o luna

Faptele iesite acum la iveala s-au petrecut la inceputul lui 2019, in luna martie, cand italiancei Lara Lugli (41 de ani) i-a fost reziliat contractul cu formatia Pordenone dintr-un motiv incredibil, mai exact pentru ca a ramas gravida. Din pacate, Lara a suferit un avort o luna mai tarziu si s-a trezit data chiar in judecata de fosta echipa. Oficialii au solicitat inclusiv daune financiare pentru faptul ca voleibalista, atunci in varsta de 38 de ani, nu isi exprimase intentia de a avea un copil in momentul semnarii contractului. Mai mult, in ciuda solicitarilor sale repetate, cei de la Pordenone au refuzat sa-i plateasca salariul pe luna februarie.Cazul Larei a generat controverse in Italia, luari de pozitie avand chiar prim-ministrul Mario Draghi si presedintele Comitetului National Olimpic (CONI), Giovanni Malago, care au vorbit despre o "situatie rusinoasa".Citeste si: