Larisa Iordache a fost premiata de ministrul Marcel Vela pentru medaliile de la Europene. Gimnasta e si agent de politie

"Am avut onoarea sa o primesc, astazi, pe Larisa Iordache, sportiva care a cucerit patru medalii, doua de aur si doua de argint la recentele Campionate Europene de la Mersin. Tanara, agent de politie, este legitimata in cadrul Clubului Sportiv Dinamo din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. A fost chiar pentru scurt timp in strada, ca multi dintre colegii din structurile tehnice, in contextul masurilor pentru prevenirea si combaterea COVID-19. Insotita de antrenorii sai, Lacramioara si Cristian Moldovan, Larisa a fost astazi oaspetele nostru de onoare si am avut privilegiul sa le inmanez, in semn de recunostinta si respect, Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne. Suntem onorati si mandri de performanta colegilor nostri, care, inca o data, au dus drapelul Romaniei pe cel mai inalt catarg al performantei", a scris ministrul pe Facebook Marcel Vela a mai adaugat ca a fost impresionat de povestea Larisei Iordache: "Marturisesc sincer ca m-a impresionat povestea Larisei: este gimnasta romana cu cele mai multe medalii din istoria Campionatelor Europene, un sportiv care isi foloseste tot timpul la antrenamente si lupta cu toata daruirea pentru a-si implini un vis, acela de a fi campion al Romaniei. Aceste medalii au fost cucerite doar prin efort si ambitie, prin jertfa si incercari, prin munca si mii de ore de sport, in ciuda tuturor riscurilor privind sanatatea ei de copil. Sacrificiu, profesionalism si patriotism sunt termeni prea modesti pentru munca si daruirea acestor tineri campioni ai Romaniei, care duc faima natiunii pe cele mai inalte culmi. Sunt ai nostri, ii iubim, suntem mandri de ei si le dorim tot binele din lume. Felicitari si sanatate iti doresc Larisa Iordache! Tie si intregii echipe a CS Dinamo! Sarbatori cu pace si multa sanatate, romani frumosi! Respect!"Romania a cucerit la Campionatele Europene de gimnastica artistica feminina de la Mersin (Turcia) cinci medalii la senioare, argint in competitia pe echipe, aur prin Larisa Iordache la barna si sol, argint prin Larisa Iordache la sarituri si o noua medalie de argint, la barna, prin Silviana Sfiringu.