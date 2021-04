Emotii maxime pentru Larisa Iordache: "Toata presiunea e pe umerii ei". Ce trebuie sa faca gimnasta la Europene pentru a se califica la JO

"Urmeaza o editie grea a Campionatelor Europene, pe care am abordat-o cu foarte multa atentie in ceea ce priveste sportivii care ne reprezinta. Din pacate, la fete, Stanciulescu si Sfiringu nu au situatia medicala pentru a participa, prima fiind cu COVID-19, iar cealalta s-a accidentat acum doua saptamani. Asa ca in acest moment suntem doar cu Larisa, cu emotiile si nervii intinsi la maximum pentru ca toata presiunea este pe umerii ei. Si ea simte aceasta presiune, la fel si noi, dar speram din suflet sa poata confirma si sa se califice", a afirmat Carmencita Constantin."Sunt doua locuri pe care Europa le mai poate califica la Tokyo, dintre care doar unul poate reveni unei tari. Iar dupa ce se dau de o parte cei calificati deja se ia in calcul clasamentul la individual compus. Asadar Larisa Iordache trebuie sa fie pe cele 2 locuri de dupa sportivii calificati deja ", a explicat presedinta.Oficialul FRG se asteapta la un concurs dificil la Basel, chiar daca multe delegatii s-au plans de faptul ca nu s-au putut pregati corespunzator din cauza lockdown-ului care a afectat Europa."Dupa primele vizionari ale antrenamentelor inteleg ca lumea a venit foarte bine pregatita la Basel. Asta desi intreaga Europa s-a plans de lockdown. Dar lucrurile la nivel de performanta nu stau asa. Adica loturile sunt bine pregatite, ceea ce inseamna ca sunt in graficul pentru Jocurile Olimpice, vorbesc de cei calificati", a precizat aceasta.In ceea ce priveste concursul masculin, presedinta a explicat ca Romania nu are un sportiv in curs de calificare. In afara de Marian Dragulescu , deja calificat la JO , speranta Romaniei este Andrei Muntean, aflat pe lista de rezerva, care ar putea ajunge la Tokyo in cazul in care doi sportivi din fata sa s-ar retrage."La baieti nu avem sportivi inscrisi in lupta de calificare. Muntean este la Europene pentru o verificare suplimentara. El este pe lista de rezerva pentru calificare inca de la Campionatele Mondiale de la Stuttgart... Iar speranta noastra este ca el sa se califice prin renuntarea a unul-doi sportivi din fata. Pentru ca el este acum al doilea pe lista de rezerva. Asa ca Muntean isi face la aceste Europene cele doua aparate la care noi mizam sa intre in finala, acum, dar si la Jocurile Olimpice in cazul in care va fi validata lista de rezerva", a spus ea.Campionatele Europene de la Basel reprezinta o verificare si in ceea ce priveste ciclul olimpic Paris 2024, a explicat Carmencita Constantin."Pentru restul sportivilor aceste Europene reprezinta o verificare, pentru ca noi de la inceputul acestui an noi judecam lucrurile in perspectiva ciclului olimpic 2024. Pentru ca fix peste un an vor fi Campionatele Europene care ne vor califica sau nu la Paris 2024. Si atunci e foarte important sa ne verificam din sportivi. Si ma refer in principal la fete, unde vin din spate dintre junioarele care au castigat la Mersin acele medalii de aur. Din pacate nu toate junioarele au si trecut la seniori, doar patru dintre ele vor fi la anul in situatia de a fi parte a echipei. Iar una dintre ele, Maria Ceplinschi, care merge acum la Europene in verificari. Asa ca ele au nevoie de concursuri ca sa creasca", a adaugat presedinta.In ceea ce il priveste pe Marian Dragulescu, presedinta a mentionat ca acesta are ca obiectiv o medalie, dar revine dupa o accidentare suferita in urma cu trei saptamani."Daca vor exista si medalii, cu atat mai bine, dar deocamdata noi ne-am concentrat pe calificarea la Tokyo. La Marian Dragulescu, deja calificat, exista un obiectiv de medalie la Basel. Insa si el a avut o accidentare acum trei saptamani cred. Si-a revenit usor pentru ca din fericire nu a fost o accidentare grava. Dar la varsta lui orice accidentare e o accidentare. Si exista teama de a nu se accidenta si mai rau in perspectiva Jocurilor de la Tokyo. Pentru ca in adrenalina concursului se poate intampla orice", a mai afirmat Carmencita Constantin.Romania va participa cu un lot format din sase sportivi, trei la feminin si trei la masculin, la Campionatele Europene de gimnastica artistica programate intre 21 si 25 aprilie la Basel (Elvetia).Astfel, la feminin vor concura Larisa Iordache, Antonia Duta si Maria Ceplinschi, iar la masculin Marian Dragulescu, Andrei Muntean si Emilian Neagu.Desi au fost inscrisi printre participantii la Campionatele Europene, nu vor mai face deplasarea Ioana Stanciulescu, Silviana Sfiringu, Razvan Marc (din cauza unor probleme medicale), Maria Holbura si Eduard Gavrila (insuficient pregatiti pentru nivelul concursului).Campionatele Europene de la Basel au pentru gimnastii romani o miza dubla: calificarea la Jocurile Olimpice si medalii in competitia individuala si in finalele pe aparate.Romania are calificati pana acum doar doi gimnasti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Marian Dragulescu ( sarituri ) si Maria Holbura (individual compus).