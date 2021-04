Larisa Iordache incepe miercuri batalia pentru Olimpiada: "Imi doresc sa fiu fericita. E sansa pe care o joc"

"De un an incoace imi doresc sa fiu fericita in adevaratul sens al cuvantului, nu doar sa par, ci sa fiu si cred ca aceasta calificare ma va face fericita. Este sansa pe care o joc", a declarat Larisa inainte de plecarea la Basel."Am avut o perioada bulversanta, am avut momente foarte grele, m-am antrenat cat de mult am putut eu, am tras de mine in fiecare zi si am incercat sa ma lupt cu mine, pentru ca asta a fost singura lupta pe care am dus-o pana acum. Sper ca lupta aceasta sa o castig la concurs", a completat sportiva noastra.