Lovitura grea pentru Romania la Europeanul de gimnastica. Larisa Iordache a fost retrasa din concurs

In cazul in care medicii vor considera ca sanatatea nu ii este pusa in pericol, Larisa Iordache va fi prezenta in finalele pe aparate de duminica. Se va stabili daca va concura atat la barna (unde este calificata cu primul punctaj, 13.466), cat si la sol. Larisa Iordache a acuzat o stare subfebrila la calificarile de miercuri de la Basel , ea dezvaluind acest lucru in social media, dupa concurs. Joi, FR Gimnastica a anuntat ca dupa primele investigatii facute s-a descoperit o infectie la nivelul rinichilor sportivei.