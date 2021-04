Larisa Iordache se afla in continuare in spitalul din Basel: "Durerile nu au disparut". Doctorii elvetieni sunt uluiti

CS Dinamo a anuntat pe Facebook ca Larisa Iordache nu va putea concura astazi la individual-compus, precizand ca sportiva inca nu parasise dimineata spitalul in care a fost internata dupa criza renala din ziua concursului de calificare de miercuri."Dupa aproape 36 de ore de tratament cu antibiotic durerile inca nu au disparut in totalitate. Pana si doctorii elvetieni au fost uluiti cum de a putut concura la un nivel atat de inalt in starea ei fizica!", mentioneaza CS Dinamo. Larisa Iordache a acuzat o stare subfebrila la calificarile de miercuri de la Basel , ea dezvaluind acest lucru in social media, dupa concurs. Joi, FR Gimnastica a anuntat ca dupa primele investigatii facute s-a descoperit o infectie la nivelul rinichilor sportivei.In cazul in care medicii vor considera ca sanatatea nu ii este pusa in pericol, Larisa Iordache va fi prezenta in finalele pe aparate de duminica. Se va stabili daca va concura atat la barna (unde este calificata cu primul punctaj, 13.466), cat si la sol.