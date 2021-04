Prima imagine cu Larisa Iordache pe patul de spital. Mesajul trist al gimnastei: "Stiu ca astazi e finala" FOTO

"Stiu ca astazi este finala la individual compus, iar eu din pacate nu voi putea concura...deoarece inca nu am iesit din spital. Daaar pot spune ca sunt mult mai bine si sper ca starea mea de sanatate sa devina din ce in ce mai buna pe zi ce trece. Vreau sa va multumesc pentru grija voastra", a notat Iordache pe Facebook Federatia Romana de Gimnastica a anuntat mai devreme ca Larisa Iordache a fost retrasa din concursul individual-compus de la Campionatele Europene de la Basel si ca in cazul in care medicii vor considera ca sanatatea nu ii este pusa in pericol, sportiva va fi prezenta in finalele pe aparate de duminica.