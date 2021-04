Larisa Iordache a depasit criza renala de la Europene: "N-am voie sa fac nimic doua saptamani". Cat de mari au fost durerile gimnastei

"Imi lipsesc doar medalia de aur la JO si cea de la CM, sper sa le iau anul asta. Sper sa ajung sanatoasa la Tokyo si sa fie totul in regula. Am avut niste probleme cu rinichii, am avut dureri mari, dar mi-am indeplinit visul. Am prins multa incredere, am intrat in competitie fara prea multa incalzire, dar am fost concentrata si totul a iesit bine. Imi doresc sa ajung la Tokyo bine din punct de vedere fizic. Acum nu am voie sa fac nimic doua saptamani, am patru saptamani de luat antibiotic. Nimic nu e usor in viata daca vrei sa ajungi sus", a declarat Larisa Iordache la emisiunea La Maruta de la Pro TV.Ea a spus ca este motivata sa continue gimnastica deoarece iubeste sa fie in centrul atentiei: "Mie imi place cel mai mult sa fac asta, sa simt linistea, adrenalina, sa fiu in centrul atentiei".De Pasti, Larisa Iordache va sta cu familia: "Imi doresc mereu liniste si sa fiu cerebrala".Imediat dupa concurs, ea a suferit o criza renala, care a necesitat administrarea unor antibiotice puternice si internarea in spital.