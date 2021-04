S-a calificat la Olimpiada si a ajuns la spital. Problema medicala de care sufera Larisa Iordache: "E o eroina"

"Stim cu totii ca in spatele fiecarei mari performante regasim ani de munca, sacrificii, eforturi, accidentari, momentele grele, dar si multa pasiune. Calificarea olimpica de ieri a Larisei Iordache ne-a adus tuturor o mare bucurie, iar ei si antrenorilor ei o implinire deosebita si o rasplata de nepretuit pentru tot ceea ce au construit in ultimii ani, impreuna.Ceea ce nu se stie insa este ca Larisa a concurat aseara nefiind in cea mai buna forma fizica. A luptat cu propriul organism si a tras pana la capat. Nu a mai permis vreunui impediment sa ii mai stea in calea visului. O eroina am putea spune.De ce spunem asta? Pentru ca Larisa a avut parte de o seara grea, o seara in care a ajuns la spital, cu febra, dureri si stare generala proasta. Primele investigatii au dezvaluit o infectie la nivelul rinichilor, insa determinarea diagnosticului este in desfasurare.Dupa accidentarea la tendonul ahilian din 2017 si mai multe interventii chirurgicale si recuperari indelungate, a mai fost nevoie de un prag de trecut pentru a ajunge la Olimpiada. Campioana noastra l-a trecut, nu a mai permis inca o piedica", a scris FR Gimnastica pe Facebook Gimnasta Larisa Iordache a anuntat pe retelele de socializare ca a concurat, miercuri, cu o "stare subfebrila", la Campionatele Europene de la Basel si ca efectueaza investigatii medicale. La CE, ea mai trebuie sa evolueze in finalele de la barna si sol."Am intrat in competitie cu o stare subfebrila, dar am reusit sa concurez si sa imi implinesc visul. Acum fac investigatii si am incredere ca totul va fi bine", a scris sportiva pe Facebook.In calificarile de miercuri, Larisa Iordache a fost notata astfel: Larisa Iordache - barna 13.466, sol 13.400, sarituri 14.366, paralele 13.466. Total, 54.698 puncte, cu care s-a clasat pe locul 4.In finalele pe aparate, Iordache ar trebui sa concureze la barna (de pe locul 1) si la sol (6), la finalul acestei saptamani.CE de la Basel a adunat la start peste 110 gimnasti din 32 de tari. Doua locuri la feminin si doua la masculin sunt disponibile pentru JO de la Tokyo. Larisa Iordache a ocupat unul din ele, pentru ca din partea Rusiei, care a clasat gimnaste pe locurile 1-3 in calificarile de miercuri (Melnikova 55.991 puncte, Listunova - 55.465, Urazova - 55.299), doar una va merge la JO.Un numar de 16 medalii, din care sase de aur, a castigat Larisa Iordache la Campionatele Europene, ultimele patru (doua de aur si doua de argint), in decembrie 2020, la Mersin, la prima sa competitie internationala, dupa accidentarea din 2017 si infectarea cu Covid-19.