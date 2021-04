Interviu exploziv cu Larisa Iordache. Dezvaluiri din intimitatea gimnastei. La ce varsta a fost primul sarut VIDEO

"Maria intreaba, adultii se confeseaza", se cheama podcast-ul realizat in colaborare cu emisiunea moderata de Catalin Maruta.Astfel, in cadrul interviului, Maria n-a ezitat s-o intrebe pe Larisa despre aspectele mai intime din viata personala, cea mai valoroasa gimnasta a Romaniei fiind pusa sa-si aminteasca, printre altele, de experienta primului sarut. "A fost la 19 ani", a recunoscut sportiva, conform Pro TV."A fost atat de demult. Imi placea foarte tare de el, am descoperit ca si lui ii placea foarte tare de mine si s-a intamplat pupicul acela, primul pupic", a spus usor rusinata Larisa Iordache.