Flori pentru eroina Larisa Iordache. Cum a fost primita gimnasta la Ministerul Sportului si la clubul Dinamo FOTO

Iordache s-a intalnit miercuri cu Eduard Novak. "Salut cu mare bucurie calificarea Larisei Iordache la Jocurile Olimpice, prin rezultatul obtinut la Europenele de la Basel, si o felicit din tot sufletul pentru el, unul cu atat mai impresionant cu cat Larisa a concurat infruntand cu mare curaj probleme serioase de sanatate. Este o calificare meritata pe deplin, pe care stim cat si-a dorit-o si pentru care stim cat a muncit. Ii multumesc personal pentru acest rezultat, care ne bucura si ne inspira pe toti. Iii doresc multa sanatate, pentru a se recupera cat mai repede, si mult succes in continuare, mai ales la Tokyo, unde vom fi alaturi de ea si de toti sportivii care vor reprezenta Romania!", a afirmat Eduard Novak.Marti, sportiva a fost prezenta la sediul CS Dinamo, insotita de antrenorii Lacramioara si Cristian Moldovan, unde a fost felicitata pentru calificarea olimpica de presedintele clubului, Ionut Adrian Popa, si de vicepresedintele Georgeta Andrunache. Pentru Larisa Iordache urmeaza o saptamana de investigatii medicale si tratamente , astfel incat in cel mai scurt timp sa revina din nou in sala de antrenament pentru a pregati Jocurile Olimpice de la Tokyo.