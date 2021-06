De 18 ani nu i s-a mai intamplat asta in NBA. Catastrofa pentru super-starul LeBron James si pentru campioana LA Lakers

Joi, Lakers a fost invinsa, acasa, cu 113-100 de Phoenix Suns, care a trecut in mansa urmatoare cu scorul general de 4-2. Este doar pentru a cincea oara in istoria competitiei cand campioana este eliminata in aceasta faza. Anterior, doar San Antonio Spurs de doua ori, in 2000 si 2015, Miami Heat, in 2007 si Dallas Mavericks, in 2012, au mai pierdut in primul tur.In meciul de la Staples Center, David Booker a fost cel mai bun jucator al oaspetilor, cu 47 de puncte, cele mai multe din cariera in play-off, opt din zece aruncari de trei puncte reusite si 11 recuperari.LeBron James a fost cel mai bun jucator al gazdelor, dar cele 29 de puncte ale sale au fost insuficiente pentru o victorie.Pentru James, este prima data cand pierde in primul tur dupa 18 ani.