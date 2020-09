Leo Messi este sportivul cel mai rentabil pe Instagram. Tenismena de origine romana Bianca Andreescu e si ea in Top 5

Conform agerpres.ro, in cadrul studiului au fost analizati 6.000 de sportivi din cadrul a 21 de discipline diferite. Jucatorul lui FC Barcelona se afla in fruntea acestei liste, care masoara atat numarul de followers de pe Instagram in cazul fiecarui sportiv, cat si relevanta celor rezidenti (afinitate geografica, de gen sau subiect), conversatia generata de actualizarile lor si rentabilitatea economica adusa sponsorilor.Concret, Messi are 167 milioane de urmaritori pe Instagram, in crestere cu 27% in ultimul an, cu 37% dintre postari sponsorizate. Argentinianul conduce in acest clasament cu un total de 115 puncte, conform criteriilor elaborate de creatorii studiului, care analizeaza amplitudinea, relevanta, rezonanta si randamentul economic. Cristiano Ronaldo , atacantul lui Juventus Torino , ocupa locul secund, cu 113 puncte, urmat de baschetbalistul LeBron James, starul NBA si al echipei Los Angeles Lakers, cu 110 puncte.Cei trei sunt urmati de vedeta cricketului indian Virat Kohli (109 puncte), jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu (107 puncte) si fotbalistul brazilian Neymar (107 puncte).