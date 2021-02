Doliu in lumea boxului. A murit singurul pugilist care i-a luat o centura de campion legendarului Muhammad Ali

Conform news.ro, Spinks suferea de cancer la prostata si de alte tipuri de cancer, de cinci ani.Nascut la St. Louis, Spinks a castigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1976, la categoria semigrea. El avea varsta de 24 de ani, doar 13 luni ca boxer profesionist si sapte lupte , niciuna mai lunga de 10 runde, cand a intrat in ring impotriva lui Ali, la 15 februarie 1978, intr-o gala din Las Vegas. Ali avea atunci 36 de ani si trecuse de varful carierei. Dupa 15 reprize, outsiderul a fost declarat castigator, prin decizia arbitrilor."Nu sunt cel mai mare campion. Doar ultimul", a spus Leon Spinks dupa istoricul meci, in urma caruia a devenit campion mondial la categoria grea, versiunea WBC Spinks i-a acordat revansa lui Ali si a pierdut, printr-o decizie unanima, la Superdome din New Orleans, la sapte luni dupa prima lor lupta. A fost ultima victorie din cariera lui Ali.Spinks a mai luptat doar o data pentru titlul la categoria grea si a fost invins prin KO tehnic de Larry Holmes, intr-un meci pentru centura WBC, in iunie 1981.Dupa ce a mai participat la lupte de wreslting si de arte martiale mixte in finalul carierei, Leon Spinks s-a retras la varsta de 42 de ani, cu un palmares neimpresionant, de 26 de victorii (16 prin KO), 17 infrangeri si trei lupte incheiate la egalitate.Citeste si: