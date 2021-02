Leonard Doroftei, declaratii incendiare din Canada: "Nici n-am bagat in vene sau sa fi tras pe nas". Ce spune despre plecarea fortata din Romania

"Nu faci parte dintr-un partid anume, n-ai nicio sansa, ce sa ne mai ascundem dupa deget? Nu ai sustinere in spatele tau, nu reusesti. Am incercat sa lupt pentru investitia mea, pentru spatiul acela oferit pe 25 de ani si unii m-au facut cersetor. Cand un ploiestean a scris un articol prin care spunea ca sunt cersetor, atunci am simtit ca e gata", a spus cel poreclit "Mosu" la Radio Gold FM, referindu-se la pub-ul din Ploiesti inchis de autoritati pentru ca se afla intr-o cladire cu risc seismic mare."Multi va uitati numai la meciul cu Gatti, dar nu l-am avut doar pe ala. Am avut trei meciuri de titlu mondial in America, in box profesionist. Pentru mine asta e povestea. E greu sa faci un film CU Doroftei. Sunt roman, filme sunt destule cu oameni care au pornit de jos si au reusit. Nici nu am bagat in vene sau sa fi tras pe nas. E numai povestea cuiva care a pornit de jos si a ajuns sus. Atat", a mai afirmat Doroftei, stabilit in Canada din 2019. Leonard Doroftei a fost al doilea campion mondial al Romaniei la profesionisti, dupa Mihai Leu , el obtinand centura WBA la categoria usoara in ianuarie 2002, in fata lui Raul Balbi, intr-un meci disputat la San Antonio.Citeste si: