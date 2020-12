Lewis Hamilton, implorat de un copil sa ii salveze tatal condamnat la moarte. Poza care face inconjurul lumii

Ahmed Ramadan, in varsta de 11 ani, a desenat recent monopostul lui Hamilton, alaturi de un mesaj adresat britanicului, in speranta de a-si salva tatal, pe Mohammed Ramadan, condamnat la moarte pentru uciderea unui politist intr-un atac cu bomba in Bahrain, in 2014.Sambata seara, intr-un comunicat, ONG Institute for Rights and Democracy a postat declaratiile copilului cu privire la acest apel al sau: "Cand am desenat masina am avut speranta ca acest lucru ar putea salva viata tatalui meu si sper cu adevarat ca Lewis Hamilton va transmite mesajul meu pentru ca tata sa poata reveni acasa", a spus baiatul.Lewis Hamilton a declarat ca dupa ce a primit mesajul baiatului, luna trecuta, inaintea celor doua Grand Prix-uri din Bahrain, a sperat sa aiba o intrevedere cu printul Bahrainului, dar apoi a fost testat pozitiv cu coronavirus si nu a mai fost posibil."Cel mai trist pentru mine este faptul ca exista un tanar condamnat la moarte. Atunci cand fiul sau imi scrie este tulburator. Toate vietile conteaza. Cred ca este necesara multa munca. Cu siguranta nu voi lasa sa treaca neobservata aceasta situatie", a spus Hamilton.Bahrain, regat condus de o dinastie sunita, a inregistrat numeroase proteste ale cetatenilor de confesiune siita, care solicita reforme, in special o monarhie constitutionala.Astfel, autoritatile ii reprima fara retineri pe opozanti, pedepsele fiind de la retragerea cetateniei si pana la condamnarea la moarte. In iulie, Curtea de Casatie a confirmat condamnarea la moarte a doi cetateni ai Bahrainului de confesiune siita, Mohammed Ramadan, tatal baiatului, si Hussein Moussa, desi ONG-urile de aparare a drepturilor omului sustin ca acestia au fost torturati la interogatorii.Citeste si: Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor