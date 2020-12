Lovitura pentru sportul din Rusia: 2 ani fara nume, steag sau imn la Jocurile Olimpice si campionatele mondiale

Judecatorii de la TAS au redus pedeapsa la 2 ani, perioada in care Rusia nu are voie sa-si foloseasca numele, steagul sau imnul la Jocurile Olimpice sau la orice campionat mondial.De mentionat faptul ca sportivii curati din punct de vedere al dopingului pot participa in continuare la competitii, dar neafiliati.Interdictia de participare la competitii este valabila pana la 16 decembrie 2022, astfel ca Rusia va rata doua editii ale Jocurilor Olimpice (de vara in 2021 si de iarna in 2022) si, de asemenea, nu va putea participa la Mondialul de fotbal din 2022.WADA a declarat Agentia Antidoping din Rusia neconforma deoarece a manipulat datele de laborator predate anchetatorilor in ianuarie 2019.In ultimii ani, Rusia a fost afectata de un scandal de dopaj institutionalizat.Citeste si: Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi