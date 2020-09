Luptatorul iranian Navid Afkari, condamnat la moarte, a fost executat

La zece zile dupa ce a fost condamnat la moarte, Navid Afkari a fost executat, sambata, in inchisoarea Abel-Abad din Shiraz, conform presei iraniene.Cazul lui Afkari a atras numeroase reactii din partea iranienilor si a grupurilor de aparare a drepturilor omului. Chiar si presedintele american Donald Trump a indemnat Iranul sa nu il execute pe barbatul in varsta de 27 de ani.Curtea Suprema Iraniana a mentinut doua pedepse cu moartea in cazul lui Afkari, condamnat pentru injunghierea mortala a agentului de paza si pentru alte fapte.In imaginile prezentate de televiziune apare ceea ce pare sa fie confesiunea scrisa a lui Afkari, insa el a afirmat in imagini care au circulat in social media ca a fost fortat sa semneze documentele, fiind torturat."Am lovit de doua ori, o data si apoi inca o data", a fost aratat Afkari spunand si facand un gest de injunghiere in timpul unei reconstituiri a uciderii lui Hassan Turkman, agentul de paza al unei companii producatoare de apa.Avocatul lui Afkari a afirmat ca nu exista dovezi clare ale vinovatiei clientului sau."Nu exista vreo imagine cu momentul crimei", a notat Hassan Younesi pe Twitter Televiziunea de stat iraniana difuzeaza deseori presupuse confesiuni ale suspectilor in cazurile politice.Federatia Internationala pentru Drepturile Omului si Justice for Iran, care are sediul la Londra, au notat, intr-un raport prezentat in iunie, ca televiziunea iraniana a difuzat peste 355 de confesiuni obtinute prin tortura in ultimul deceniu. Oficialii iranieni resping acuzatiile.