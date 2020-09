Se pune la cale o inclestare epica. Negocieri avansate pentru un meci de box Manny Pacquiao - Conor McGregor

"Manny Pacquiao se va lupta cu superstarul Conor McGregor anul viitor", a declarat Jayke Joson, asistentul lui Pacquiao, adaugand ca negocierile dintre cei doi campioni sunt in curs. "Avocatii nostri finalizeaza toate detaliile legale, iar cei doi se pregatesc pentru acest meci de box epic", a spus Joson, conform agerpres.ro.Lupta ar putea fi organizata in Orientul Mijlociu dupa incheierea pandemiei de coronavirus, iar Pacquiao va dona o parte din castigurile sale victimelor filipineze ale Covid-19, a mai spus consilierul Joson.Agentul lui McGregor, Audie Attar, a confirmat ca discutiile pentru aceasta eventuala lupta sunt in curs, indicand o posibila data in decembrie sau ianuarie in Orientul Mijlociu.Luptatorul irlandez de arte martiale mixte Conor McGregor, fost dublu campion mondial UFC, anuntase in iunie, pe Twitter , ca se retrage din activitate, pentru a treia oara. ''Am decis sa ma retrag din lupte. Va multumesc pentru toate amintirile uimitoare! A fost o calatorie pe cinste'', a scris atunci McGregor.Pacquaio este singurul boxer campion mondial la opt categorii diferite, cu un palmares de 61 de victorii, dintre care 39 inainte de limita. El s-a retras in 2015, fiind ales senator al tarii sale, dupa care a revenit in ring in 2017.