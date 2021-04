Campionul mondial din MotoGP, Marc Marquez, a facut anuntul cel mare

"Ne vedem saptamana viitoare la Portimao", a scris Marquez pe " target="_blank">Instagram.Marc Marquez, 28 de ani, a suferit, la 19 iulie 2020, o fractura de humerus drept la Marele Premiu al Spaniei, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza. Spaniolul a fost victima unei cazaturi dure cu patru tururi inainte de finalul cursei, in timp ce se lupta pentru locul 2, dupa o revenire spectaculoasa din coada plutonului.El a fost operat, la 21 iulie 2020, la Barcelona , de o tripla fractura la humerusul drept. Medicii au constatat ca nervul radial nu a fost afectat si i-au montat o placa de titan prinsa cu suruburi pe osul fracturat.Spaniolul a revenit la Jerez, unde era programat si al doilea grand prix al sezonului, la 26 iulie 2020, cu gandul de a lua startul in cursa, insa a decis sa renunte dupa ce a efectuat cateva tururi in antrenamentele libere.La 3 august, Marquez a fost supus, tot la Barcelona, unei a doua operatii la bratul drept. La 4 decembrie, el a fost operat din nou, la Madrid.Aceasta ultima operatie a durat opt ore si a constat in inlocuirea placii fixate pe humerus, interventia fiind completata cu o grefa osoasa.A fost necesara o noua operatie deoarece vindecarea osului era prea lenta.