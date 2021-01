Cine e gimnasta din Romania care a vrut sa se lase de sport, iar acum merge la Olimpiada. A plans de fericire

Maria Holbura (20 de ani) s-a calificat la Olimpiada intr-un moment extrem de greu pentru gimnastica romaneasca. La Mondialul din 2019, de la Stuttgart, echipa Romaniei a avut una dintre cele mai slabe prestatii si a terminat pe locul 22 din 24, ratand calificarea olimpica.In schimb, Maria a prins biletul pentru Tokyo la individual compus. Vestea a lasat-o fara cuvinte pe fata, care a vrut sa renunte la sportul de performanta in vara lui 2019."Sunt foarte mandra de mine ca nu am renuntat. Am vrut sa renunt la gimnastica, am avut mai multe probleme de sanatate si pur si simplu nu am mai vrut sa continui. Am zis sa ajut echipa la Mondialul acela si pur si simplu asa s-a intamplat", a marturisit Maria.Maria a primit vestea calificarii in lacrimi, iar prima persoana pe care a sunat-o a fost mama ei. "Nu stiam daca e adevarat. Mi-a spus toata lumea ca eu sunt singura calificata la Olimpiada si doar eu pot sa ma duc acolo. Prima data am sunat-o pe mama si a inceput sa planga, am plans si eu pentru calificarea aceasta si mi-a parut foarte rau ca nu am reusit a doua oara cu echipa", a completat tanara sportiva.Programul Mariei inainte de Olimpiada este unul spartan, sportiva pregatindu-se cate sase ore pe zi, sase zile pe saptamana. "Ma antrenez trei ore dimineata si trei dupa-amiaza. Am ceva probleme cu glezna, sunt destul de bine si fizic si psihic, mai am de lucrat la emotii", spune Maria.Desi are un program incarcat, Maria isi face timp si pentru activitatea care o relaxeaza. "Pictez, sunt tablouri gata facute, eu doar pun culorile pe ele. Iti trebuie migala pentru asta", a explicat gimnasta."Am fost selectata de la gradinita, iar a doua zi m-am apucat de acest sport. La varsta de 12 ani si jumatate am plecat de acasa, am fost selectionata la lotul de junioare de la Deva, in 2015 am mers la lotul mare, la Izvorani. Am stat o jumatate de an acolo, apoi m-am intors la Deva. Din 2016, din septembrie, sunt la Deva", a completat Maria Holbura despre parcursul in gimnastica.Sportiva a vrut sa renunte de mai multe ori la gimnastica din cauza problemelor medicale si a accidentarilor suferite. Din 2017 a aparut o durere la tendon, atunci cand ateriza, si de fiecare data cand sarea mai tare pe picior. A facut o pauza, a revenit, au aparut iar durerile, s-a oprit, apoi a continuat."In 2019 a inceput iar durerea si am vrut sa ma retrag. Am avut o pauza in vara, cand nu stiam ce sa fac, dar pana la urma am zis ca merg la Mondial. La finalul lui noiembrie m-am operat la Viena", isi aminteste Maria.Cand vine vorba de Olimpiada, Maria spune ca nu vrea sa puna presiune pe ea si e constienta ca la Tokyo va avea concurenta puternica. "Sunt sportive din multe tari care au un nivel inalt de dificultate la exercitii. Eu vreau sa imi fac integralele bine si sunt fericita ca mi s-a implinit visul pe care l-am avut atunci cand m-am apucat de gimnastica: sa ajung la Jocurile Olimpice", a incheiat tanara sportiva.Citeste si: Nationala feminina de handbal, in linie dreapta pentru Olimpiada. Planul pus la cale de noul selectioner si primele convocari