Artista de la Tokyo. Ce pasiune secreta are singura gimnasta din Romania calificata la Jocurile Olimpice

S-a apucat de gimnastica la 5 ani

S-a calificat la Jocurile Olimpice

Maria Holbura nu e talentata doar la gimnastica , ci e si o adevarata artista. De patru ani, sportiva calificata la Olimpiada de la Tokyo si-a descoperit o noua pasiune, si anume picteaza tablouri pe numere."Acum cativa ani, treceam pe langa un magazin de specialitate, mi-au placut cateva tablouri, mi le-am cumparat si am inceput sa pictez", spune Maria Holbura, gimnasta calificata la individual compus, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Pana acum, Maria a pictat cinci tablouri, unele dintre ele sunt la Deva, iar altele in casa parintilor de la Constanta. De ultimul, un portret, s-a apucat in cantonamentul de la Bucuresti, unde gimnasta va ramane impreuna cu lotul national de senioare pana in aprilie, cand vor merge la Campionatele Europene de la Basel."Imi place foarte mult, mai vin uneori suparata de la antrenament ca nu mi-a iesit ceva, dar cand ajung in camera ma apuc sa pictez si imi trece. Ma relaxeaza extraordinar", marturiseste Maria.Daca nu ar fi facut gimnastica de performanta, Mariei i-ar fi placut sa fie pictorita. "Gimnastica e pasiunea mea cea mare, daca as fi avut mai mult timp, mi-ar fi placut sa iau lectii de pictura de la cineva de specialitate. Cred ca pot sa fac un tablou din imaginatie", adauga sportiva.Pentru ca ii place foarte mult sa stea in fata panzei colorate, Mariei ii ia putin pana termina un tablou. "Cel mai repede am terminat unul in doua zile. A fost foarte greu, dar am stat la el pana l-am terminat", a completat Maria.Maria a mers pentru prima data intr-o sala de gimnastica la 5 ani. "Am fost selectata de la gradinita, iar a doua zi m-am apucat de acest sport", si-a amintit gimnasta.Ca sa faci sport de performanta, si mai ales gimnastica, e nevoie si de sacrificii, pe care Maria le-a facut, atunci cand a fost selectata la lotul de junioare."La 12 ani si jumatate am plecat de acasa, la lotul de junioare de la Deva, in 2015 am mers la lotul mare, la Izvorani, dupa la Lia Manoliu ca acolo s-a mutat lotul. Am stat o jumatate de an, apoi m-am intors la Deva. Din 2016, pana in februarie anul acesta am stat la Deva, iar acum sunt la Bucuresti", a precizat Maria Holbura.La Campionatul Mondial de la Stuttgart, din 2019, Maria Holbura a indeplinit criteriile olimpice si s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara. Pentru cea mai mare competitie mondiala a Planetei, Maria nu si-a facut planuri. Vrea doar sa fie ferita de accidentari si sa reuseasca sa isi duca la capat integralele."Sunt sportive din multe tari care au un nivel inalt de dificultate la exercitii. Eu vreau sa imi fac integralele bine si sunt fericita ca mi s-a implinit visul pe care l-am avut atunci cand m-am apucat de gimnastica: sa ajung la Jocurile Olimpice", a incheiat Maria.Citeste si: