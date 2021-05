Nu si-a mai vazut casa de trei luni. Unde locuieste zi de zi prima gimnasta din Romania calificata la JO: "Mi-ar mai trebui un dulap"

Fluturi pe draperii si un dulap nou

S-a calificat la Olimpiada in 2019

Nu va fi singura la Tokyo

Maria Holbura, prima gimnasta calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a inceput gimnastica la 5 ani, iar de la 12 a plecat de acasa. Timp de 8 ani, sportiva si-a impartit viata intre Deva, Izvorani si Lia Manoliu, acolo unde a fost pe rand cu loturile de gimnastica de junioare si de senioare.De trei luni Maria se afla cu lotul de senioare la Bucuresti unde se antreneaza alaturi de Larisa Iordache. Fata locuieste la hotel si si-a adus cu ea obiectele la care tine cel mai mult."Este destul de greu sa fiu plecata de mica de acasa, dar m-am obisnuit. Mai am putin si fac 8 ani de cand am plecat de la ai mei, nu mai e ceva nou pentru mine", spune Maria Holbura, gimnasta calificata la individual compus la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Pentru a se simti confortabil in camera care ii este casa de 90 de zile, Maria si-a decorat draperiile cu fluturi si recunoaste ca in curand va avea nevoie de un dulap nou."Mi-ar mai trebui un dulap pentru ca deja nu imi mai ajunge spatiul. Imi mai trebuie pentru haine. Mi-am luat cam tot ce mi-ar fi trebuit sa ma simt ca si la mine acasa", a precizat sportiva.Pasionata de cercei, bratari si lantisoare, fata si-a adus cu ea o adevarata colectie de bijuterii."Le iau cu mine peste tot, nu plec fara ele. Cand mai ies in oras imi place sa port bratari si lantisoare. A fost o perioada cand aveam trei gauri in ureche, dar din cauza ca cerceii ma deranjau la antrenamente, am renuntat", a explicat Maria.Desi prefera un look natural, Maria nu duce lipsa de produse de machiaj: "Nu le folosesc tot timpul, doar la concursuri imi place sa am culoare pe pleoape"Nici obiectele religioase nu lipsesc din camera sportivei. "Carticelele acestea doua, iconita si mirurile le iau cu mine peste tot inclusiv la concursuri. Inainte de concurs imi pun tot timpul la costum o cruciulita", a marturisit ea.La Campionatul Mondial de la Stuttgart, din 2019, Maria Holbura a indeplinit criteriile olimpice si s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara. Pentru cea mai mare competitie a planetei, Maria nu si-a facut planuri. Vrea doar sa fie ferita de accidentari si sa reuseasca sa isi duca la capat integralele."Sunt sportive din multe tari care au un nivel inalt de dificultate la exercitii. Eu vreau sa imi fac integralele bine si sunt fericita ca mi s-a implinit visul pe care l-am avut atunci cand m-am apucat de gimnastica, sa ajung la Jocurile Olimpice", a incheiat Maria Holbura.Dorinta Mariei de a nu fi singura la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-a implinit. Sportiva va pleca in Japonia impreuna cu buna ei prietena, Larisa Iordache. Cea mai buna gimnasta a Romaniei a prins biletul de Tokyo la Campionatele Europene de la Basel, de luna trecuta.Lari a concurat cu o criza renala acuta, iar imediat dupa calificare a plecat direct la spital unde a stat cateva zile. Sportiva nu a mai putut concura in finalele pe aparate desi si-a dorit foarte mult.Romania va merge la Tokyo cu trei gimnasti: Larisa Iordache si Maria Holbura la fete, la individual compus si Marian Dragulescu la baieti, in proba de sarituri