Marian Dragulescu a ratat podiumul la Europenele de gimnastica, in proba de sarituri. Romania a ramas cu aurul de la juniori

Conform news.ro, Marian Dragulescu s-a clasat pe locul 4 la sarituri (14.283), in timp ce in finala de inele Razvan Marc a ocupat locul 8, ultimul, cu 13.166.In concursul juniorilor, Gabriel Burtanete a obtinut medalia de aur la sarituri (14.283), proba in care fratele lui geaman, Robert, a fost pe locul 4 (13.899). In finala de la inele, Gabriel Burtanete a fost pe locul 4 (12.966), iar la paralele pe 8 (11.833).In concursurile pe echipe, cea de seniori a ratat finala, iar cea de juniori a ocupat locul 4. Tot la Mersin, se va desfasura Campionatul European feminin, intre 17-20 decembrie.In concursul pe echipe seniori, Romania nu a mai luat medalii din 2012, la masculin, respectiv din 2014, la feminin.