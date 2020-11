Moment unic in gimnastica romaneasca. Marian Dragulescu, in acelasi concurs cu fiul sau de 14 ani

Unul implineste 40 de ani in decembrie, iar celalalt tocmai a facut 14. Sunt tata si fiu, iar pasiunea pentru gimnastica i-a adus impreuna in acelasi concurs. Este vorba despre cel mai bun gimnast roman, Marian Dragulescu si de baiatul sau, Richard. Pustiul face gimnastica de la 4 ani si vrea sa ajunga mai bun decat parintele sau."Pasiunea o am de la tata, e clar. Nu ma asteptam sa il prind pe tata concurand la acelasi concurs cu mine, a fost emotionant, m-am simtit foarte bine", a declarat Richard."Nu m-am gandit niciodata ca voi face atat de mult timp gimnastica, astfel incat sa particip la aceeasi competitie cu Richie, cu baiatul meu. Ma bucur, e ceva inedit si sper ca lucrul acesta sa il motiveze si sa imi calce pe urme", a completat Marian Dragulescu.Richie e bun la gimnastica, dar si la scoala. Baiatul a intrat la Liceul Sportiv din Resita, iar tatal se mandreste cu rezultatele sale de la invatatura. "Are note mai mari decat aveam eu la scoala. E un copil bun", a adaugat cu mandrie Marian.Citeste si: Simona Halep, marcata de experienta Covid: "Am trait cu teama zi de zi". Tenismena si-a reluat luni antrenamentele