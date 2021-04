Marian Dragulescu, despre relatia cu prima sotie: "Ne bateam parte in parte, de multe ori ea sarea"

"Am invatat in viata mea din greseli. Au fost si momente frumoase, si momente mai putin frumoase. A fost o relatie nociva, au fost multe scandaluri, certuri, am fost doi tineri care scoteam ce e mai rau din noi. Ne bateam parte in parte, de multe ori ea sarea, cat e ea de mica.Eu sunt o persoana destul de calma, prefer sa raman calm. De multe ori nu am ripostat, alteori am ripostat, de aceea imi pare rau ca am facut-o. A fost singura relatie cu altercatii si cu certuri, in rest n-am mai ridicat mana la o femeie", a precizat sportivul care se afla in aceste zile la Campionatul European de la Basel. "Niciodata nu mi-am batut copiii, imi plac copiii, nu i-am tratat niciodata diferit pe cei doi copii. Eu sper ca Larisa sa fie o mama buna pentru copii, ei traiesc impreuna cu mama lor, la Resita", a mai spus sportivul roman.