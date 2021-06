Tragedie in lumea sportului. Un dublu campion olimpic a murit din cauza unui infarct pe terenul de sport

Asociatia Indoneziana de Badminton (PBSI) a declarat ca fosta jucatoare Candra Wijaya l-a vazut pe Kido prabusindu-se in timp ce juca badminton la un complex sportiv din Tangerang. Kido a jucat badminton la acest complex in fiecare luni.Specialistul in dublu a castigat aurul la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 alaturi de Hendra Setiawan, la un an dupa ce a castigat titlul de dublu masculin la Campionatul Mondial din Kuala Lumpur.De asemenea, a castigat Cupa Mondiala din 2006 si aurul la Jocurile Asiatice patru ani mai tarziu, tot cu Setiawan.