Masuri drastice anuntate la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce se va intampla la ceremonia de deschidere

"Pentru a garanta siguranta si securitatea sportivilor si a simplifica operatiunile pe parcursul Jocurilor Tokyo-2020, consideram ca este necesara reconsiderarea numarului participantilor la ceremoniile de deschidere si de inchidere", au precizat organizatorii intr-un comunicat.Comitetul International Olimpic (CIO) se asteapta ca acest numar sa fie cu aproape jumatate mai mic la ceremonia de deschidere, programata pe 23 iulie, potrivit cotidianului Yomiuri Shimbun.Aproximativ 6.000 de sportivi sunt asteptati sa participe la ceremonie, afirma ziarul, in timp ce peste 11.000 de concurenti din intreaga lume sunt asteptati sa vina la Tokyo in aceasta vara.Organizatorii nu au avansat insa cifre deocamdata, explicand ca toate detaliile sunt in continuare in discutie cu CIO.Potrivit Yomiuri Shimbun, restrictiile sanitare care limiteaza durata sederii in Satul Olimpic ar explica aceasta scadere drastica.Deoarece aceste restrictii vor face ca sportivii sa nu poata avea acces in Satul Olimpic cu mai mult de cinci zile inaintea debutului competitiilor lor. De asemenea, ei vor fi nevoiti sa paraseasca Japonia la doua zile dupa incheierea probelor la care au participat.O crestere accentuata a infectarilor cu Covid-19 in Japonia si in alte parti ale lumii a reaprins indoielile cu privire la posibilitatea organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, dupa ce acestea au fost deja amanate cu un an din cauza pandemiei.In ciuda reticentei tot mai mari a japonezilor, organizatorii si guvernul nipon asigura ca Jocurile Olimpice pot avea loc in conditii de siguranta in aceasta vara, chiar daca pandemia de coronavirus nu va putea fi controlata pana atunci."Guvernul nu si-a schimbat pozitia fata de Jocurile Olimpice si Paralimpice", a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului, Katsunobu Kato.Saptamana trecuta, un influent ministru japonez, Taro Kono, a afirmat insa ca nu ar trebui exclusa nicio posibilitate cu privire la competitia din aceasta vara, inclusiv o anulare a acesteia.In weekend, un fost vicepresedinte al CIO, Kevan Gosper, a sugerat chiar ca Natiunile Unite sa fie consultate in privinta deciziei de a organiza sau nu Jocurile Olimpice in acest an.