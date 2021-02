FOTO Iubita stripteuza a lui Mayweather, show pe o plaja in Aruba

Nu a mai dat o petrecere monstruoasa, pentru ca a facut-o saptamana trecuta, ci s-a refugiat in Caraibe, mai precis in Aruba, alaturi de noua sa cucerire, Anna - care lucreaza ca stripteuza la clubul de noapte Floyd's Girl Collection si care a facut furori pe plajele din insula.El s-a multumit sa stea la plaja si sa hraneasca pasarile flamingo, intr-o tinuta lejera, cu o sapca roz si pantaloni scurti de aceeasi culoare, dar iesind in evidenta cu ceas scump si doua lanturi probabil la fel de costisitoare.Floyd Mayweather este neinvins in cariera sa de boxer profesionist, avan 50 de victorii, din 50 de meciuri, dintre care 27 prin KO.Mai puteti citi: