McGregor a fost eliberat din arest, dupa ce a fost acuzat de tentativa de agresiune sexuala

Emanuelle Ramon, care il reprezinta pe McGregor, a declarat pentru AFP ca fostul luptator a fost pus in libertate inainte de finalul termenului legal pentru retinere a unei persoane si "fara control judiciar". In plus, Ramon a precizat ca McGregor neaga categoric acuzatiile cu privire la comportamentul sau.In urma cu cateva ore, AFP a notat ca McGregor a fost retinut in Corsica, suspectat de tentativa de agresiune sexuala si de expunere indecenta.McGregor si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva in luna iunie.