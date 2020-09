Meciul CSM Bucuresti - Rostov din Liga Campionilor a fost amanat. Caz de coronavirus la echipa oaspete. Reactia antrenorului Adi Vasile

Conform news.ro, vestea nu le-a picat deloc bine "tigroaicelor", care erau gata de duelul cu Rostov. CSM Bucuresti are un start perfect de sezon in Liga Campionilor, cu doua victorii din doua meciuri jucate, iar antrenorul Adi Vasile isi punea mari sperante ca duminica fetele sale ar fi bifat-o pe a treia."Este un moment nepotrivit, suntem pe un trend foarte bun, avem mare incredere in noi, asa ca suntem tristi ca nu se va juca acest meci. Am muncit mult pentru cele doua victorii obtinute pana acum in Liga Campionilor, ma bucur ca am inceput astfel si ca demonstram pe teren multa calitate si spirit de echipa. Echipa arata bine si sunt foarte multumit de asta, raportat la perioada lunga in care nu s-a jucat handbal", a declarat antrenorul CSM Bucuresti, potrivit site-ului focial al clubului din Capitala."Tigroaicele" nu se culca pe ureche si iau fiecare meci pas cu pas, chiar daca pana acum nu le-a stat nimeni in cale."Avem in fata o lupta lunga, un maraton ... fiecare joc este extrem de important, acest format al Ligii Campionilor ofera mult echilibru si, in acelasi timp, se pot intampla surprize care rastoarna ierarhia de moment", a adaugat el.Cum meciul cu Rostov, din Liga Campionilor, nu se va mai disputa, cele mai multe dintre handbalistele de la CSM Bucuresti isi vor muta punctul de interes catre echipele nationale. Doar sase dintre jucatoare vor ramane la Bucuresti in urmatoarea perioada, restul se vor duce in pregatire cu formatiile de seniori sau tineret ale tarilor din care provin."Nemaiavand meciul, nu mai tinem atat de ridicat nivelul de concentrare si de adrenalina, nici nu trebuie sa o facem, ar fi ceva artificial. Se va pleca la echipele nationale, iar noi avem multe jucatoare la loturi, doar sase vor ramane acasa si vor avea un timp de respiro, dar se vor si pregati alaturi de Iulia si Dragos", a mai spus Adi Vasile.