El e urmasul lui Marian Dragulescu. Medalie de aur pentru gimnastica romaneasca la Europene

Conform news.ro, romanul a terminat finala cu o medie de 14.283, fiind urmat de ucraineanul Ilia Kovtun, campionul de la individual compus, cu 14.083, si de turcul Bora Tarhan, cu 14.016.Pe locul 4 s-a clasat fratele lui Gabriel, Robert, cu 13.899.In proba de inele, Gabriel Burtanete a ocupat locul 4, cu 12.966. Sportivul de 18 ani mai are in palmares un titlu mondial la juniori, obtinut anul trecut, la Gyor, tot in proba de sarituri, care l-a facut celebru pe Marian Dragulescu , gimnastul roman aflat pe final de cariera.