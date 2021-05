Doi medici stomatologi, sot si sotie, au cheltuit peste 1 milion de euro pentru curse de masini: "Am vandut patru case"

Baietii merg la etapele internationale de karting

Raliul Clujului, din nou in calendarul FRAS

Laura e fondator al Women Rally

In prezent, Horatiu este organizatorul Raliului Clujului, iar Laura fondator a Women Rally. Pilotul a dezvaluit ca pasiunea pentru masini l-a costat pana acum o avere, peste un milion de euro."Pana acum, am vandut patru case, cam un milion si ceva de euro s-au dus pe cursele mele. Am vandut doua case ca sa imi iau o masina, iar acum vindem niste constructii ca sa le asiguram copiilor bugetul pentru a merge mai departe", a spus Horatiu Savu, pilot de raliuri si organizator al Raliului Clujului.Nici Laura, sotia lui Horatiu nu este straina de motorsport."Am practicat kartingul in copilarie, 10 ani. In familia noastra, toti patru suntem pasionati, de la cel mai mare pana la cel mai mic. Sunt foarte incantata ca baietii nostri duc pasiunea mai departe", a completat Laura Savu, pilot de karting si fondator al Women Rally.De trei ani, Laura este fondator al Women Rally, proiect prin care isi propune sa incurajeze femeile in a avea mai multa incredere la volanul propriilor masini.Ea si Horatiu sunt medici stomatologi si sunt impreuna de peste 20 de ani. I-a unit iubirea pentru medicina si adrenalina."Ne-am gasit noi doi nebuni ca sa facem doi copii si mai nebuni si numaram cupele si ne punem niste target-uri pe care speram sa ni le indeplinim" subliniaza Horatiu.Performanta in karting cere multe sacrificii si bani pe masura, iar atunci cand rezultatele apar, aceasta este cea mai mare satisfactie a lui Horatiu."Ma simt extrem de implinit cand vad ca munca mea ca tata, impresar, antrenor, mecanic, pana la urma da roade intr-o lume nebuna in care fiecare zecime conteaza. Sunt niste trairi si experiente extraordinare", a marturisit pilotulCum era de asteptat, cei doi baieti ai familiei au mostenit "microbul" si practica kartingul la nivel international.Vlad, cel mic, in varsta de noua ani, a cerut sa faca karting dupa ce si-a vazut fratele mai mare practicand acest sport."Spunea tot timpul ca vrea si el sa fie ca mine si s-a pus in kart. Mergea foarte tare pentru patru ani si am fost foarte fericit. Stiu ca impreuna vom face performanta in karting", spune Luca Savu.Pentru ca sunt buni in acest sport, baietii merg foarte des in strainatate unde participa la etape mondiale. De altfel, viata lor se imparte intre Cluj si Italia, acolo unde se si antreneaza."Anul trecut am fost in pole position la o cursa mondiala. Am avut foarte multe emotii cand am plecat de pe locul 1" si-a amintit Luca. "Eu as vrea sa ajung la Lewis Hamilton ", a afirmat Vlad Savu. "Am avut mai multi piloti preferati cand am inceput sa ma uit la Formula 1 si cand m-am apucat si de karting. Atunci am tinut cu Kimi Raikkonen , dupa cu Lewis Hamilton si acum tin cu Lando Norris", adauga Luca.Dupa o pauza de 10 ani, la finalul acestei luni, Horatiu va organiza Raliului Clujului. El si-a adus aminte si de inceputurile sale in motorsport."Prima masina am mostenit-o practic de la parinti, care in loc sa o arunce la fier vechi mi-au dat-o mie. A fost o Dacie 1100, care chiar si la vremea respectiva era o masina pe care chiar nu o mai vedeai pe strazi. Cu ajutorul unui bun prieten, am reusit sa facem ceva, practic doar emblema mai ramasese din ea. Si am facut o masina la vremea respectiva cu care am debutat in Campionatul National de raliuri in 1994" a povestit Horatiu Savu.Dupa zece ani de pauza, intre 28 si 30 mai, Horatiu va organiza Raliul Clujului. "Mie imi este dor in fiecare dimineata de probele din perioada in care eram pilot. Pentru acest raliu am ales doua probe mari si late care se vor face in ambele sensuri, coeficientul raliului este de 1,2. Va fi si o sectiune internationala a raliului. Acesta este inscris in calendarul sportiv international" a explicat Horatiu.Pentru a stimula prezenta pilotilor straini acestia vor beneficia la Cluj de cateva facilitati: nu vor avea taxa de inscriere si vor avea cazare gratuita, trei nopti pentru doua persoane. Raliul se va defasura fara spectatori, dar cu multe masuri de siguranta. Pe toata durata acestei etape, postul de televiziune Look Tv va avea alocate trei ore de informatii legate de competitie, iar pe site-ul si pe pagina de Facebook a Raliului Clujului, fanii motorsportului vor putea urmari transmisia live.Laura si Horatiu isi impart timpul intre cabinetul stomatologic pe care il au in Cluj, antrenamentele copiilor si drumurile in Italia la etapele internationale ale acestora. Laura este responsabila si de pregatirea scolara a baietilor si mai are timp si de organizarea Women Rally, o competitie dedicata femeilor, al carei fondator este din 2018."Aveam o experienta in motorsport, eram pasionata de mica. Cand l-am cunoscut pe sotul meu care era pilot de raliu si care la randul lui organiza si el raliuri, l-am ajutat vreo 9 ani. Dupa am zis ca vreau sa am ceva al meu si asa s-a nascut aceasta competitie la care eu tin foarte mult", a relatat Laura Savu.Competitia este dedicata femeilor care conduc in traficul de zi cu zi si care vor sa isi depaseasca limitele. Ele pot participa la Women Rally intr-un cadru organizat si securizat. La editia din 2019, la start au fost 70 de masini cu femei din toata tara. "Doamnele care au participat au fost incantate, am avut review-uri foarte bune", a incheiat Laura.